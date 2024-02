Beatrice Luzzi, dopo la crisi avuta la scorsa puntata in cui ha chiesto ai suoi seguaci di votare per la sua eliminazione, ha passato una notte a piangere in confessionale. Una volta uscita (erano già le 8 del mattino) ha trovato ad aspettarla Stefano Miele e Sergio D’Ottavi.

Oggi, ripensando a quel momento, ha abbracciato Stefano e gli ha detto: “Sei un amico vero, non dimenticherò mai le tue lacrime l’altra notte. Piangevi per me, sei un vero amico“; successivamente si è rivolta anche a Sergio e ha aggiunto:

“Senza di voi non so come avrei fatto l’altra notte, veramente. Gliel’ho detto a loro che mi avete aspettato fino alle 8 del mattino fuori dal confessionale. Wow, che bello, è stata la cosa più bella di tutto il gieffe. Vedervi là fuori dal confessionale alle 8 del mattino ad aspettarmi è stato qualcosa di spettacolare, di veramente bellissimo”.

Beatrice ha poi confermato di aver chiuso ogni rapporto d’amicizia con Vittorio che, dopo averla rincuorata le ha voltato di nuovo le spalle in puntata: “L’unica vera grande delusione è stato Vittorio, ma si sapeva già. Ci ha confermato i suoi limiti“.

Beatrice Luzzi, il messaggio ai fan che è stato censurato dal Grande Fratello

L’attrice successivamente si è rivolta a una telecamera e ha lanciato un messaggio ai fan, ma sul più bello la regia ha allargato l’inquadratura togliendole l’audio.

“L’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori. Il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata e questo succede da quando siamo qui, anche nell’ultimo mese in cui sono rientrata dopo un grave lutto. Questo è un peso notevole da gestire..”.

Un messaggio fatto dopo aver visto l’aereo passare con scritto: “Bea la tua corona è salda“.

FOTO | Endemol Shine Italy