Beatrice Luzzi ha chiuso con Vittorio Menozzi ed ha svelato i motivi

Durante i primi mesi del Grande Fratello Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno stretto un bellissimo rapporto, che poi si è incrinato poco prima dell’uscita del modello. I due hanno discusso nella casa per diverse ragioni e Greta Rossetti ha riportato a Letizia e Paolo alcune “confidenze agghiaccianti” 8cosi ha detto lei) che Vittorio avrebbe fatto sull’ex amica (qui per leggerle).

Una volta finito il reality il modello e l’attrice non si sono più fatti vedere insieme, ma lui ha comunque speso delle belle parole per lei: “Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così. Probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima“.

Beatrice Luzzi ha chiuso con Vittorio Menozzi.

Ieri pomeriggio alcuni utenti hanno discusso su Twitter in merito al rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, una ragazza ha detto la sua elencando gli errori dell’ex gieffino: “Non sono Beabaldi, ho anche votato per Vittorio, ma dopo aver sparlato e riportato fatti privati e intimi a Greta per me vale zero. Bea buona com’è lo avrà graziato ma questo resta per me, un bamboccio. Diciamo che ha avuto molta magnanimità, avrà considerato la sua giovane età, ma permettere che passi il messaggio di essere stato molestato senza avere mai preso posizione né in puntata né nei social è la cosa più squallida e vile che ho visto in questo Grande Fratello. Lui ha il primo posto“.

Un nuovo profilo con il nome dell’attrice ha concordato: “E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni. La tua è una buona sintesi. Grazie. Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti e parliamo di altro. Grazie“.

Molti pensavano si trattasse di un account fake, ma il profilo ufficiale della seconda classifica del GF ha specificato: “Questo è il mio profilo privato“. Adesso quindi sappiamo che i due non sono più in buoni rapporti.