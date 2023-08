Beatrice Luzzi (Eva Bonelli della soap Vivere) conferma la sua partecipazione al Grande Fratello

La soap opera Vivere continua a vivere (sigh) nei nostri cuori trash, dato che dopo aver visto Licia Nunez e Davide Silvestri, la porta rossa del Grande Fratello si aprirà anche per Beatrice Luzzi. L’attrice nella soap opera è rimasta solo tre anni (dalla prima puntata del 1999 fino al 2001), ma tutti la ricordano tutt’ora per aver interpretato una delle più perfide di sempre.

Il suo ruolo era quello di Eva Bonelli, la figlia cattiva e spietata dei due locandieri Giovanni e Mirella, genitori di tre sorelle diversissime fra loro. Oltre Eva, infatti, c’era anche Chiara Bonelli (interpretata da Veronika Logan) e la piccola Lisa Bonelli (ovvero Manuela Maletta). La soap opera scritta da Cristiana Farina (la stessa sceneggiatrice di Mare Fuori) ha fatto innamorare il personaggio di Beatrice Luzzi a quello interpretato da Fabio Mazzari, ovvero il popolarissimo Alfio Gherardi.

“Dopo aver lasciato Vivere ero abbastanza soddisfatta della mia vita professionale, ma sentivo che c’era ancora qualcosa che mi mancava. Non sapevo cosa: ma poi ho incontrato Alessandro, l’uomo che sarebbe diventato mio marito, e l’ho capito. La mia vita è stata completamente stravolta, toccata da una specie di magia. Tutto è diventato meraviglioso. Ci siamo conosciuti lavorando insieme per un documentario dell’associazione Libera, di Don Ciotti. Ci siamo trovati subito in sintonia, è stato un colpo di fulmine. Mi ha conquistata con la sua eleganza, con la sua personalità e con la profondità dei suoi pensieri. Era amore, ma di certo non pensavamo a una famiglia. Io continuavo a ripetere a tutti, e anche a me stessa, che non mi sarei mai sposata, e tantomeno avrei avuto figli. Invece ho avuto due figli in tre anni”. – E ancora – “Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv”.