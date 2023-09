Beatrice Luzzi e la prima discussione al GF: “Non dico bugie!”

Dopo 48 ore di ‘volemose bene’, finalmente al Grande Fratello è arrivato il primo scontro. Beatrice Luzzi sembra mal sopporti il fatto che Rosy Chin abbia preso possesso della cucina e stamani ha deciso di parlarne con la chef.

“Ti hanno detto che io ho detto una bugia? Io non dico le bugie? Se esco dal confessionale e mi dicono di velocizzare i tempi e cucinare è quello che è successo. Cerchiamo di non amplificare le cose!

Rifletti sul fatto che tu non hai questo dovere assoluto. Liberatene un pochino. Questo tuo aspetto che cucini è bello, ma considera che non hai questa responsabilità assoluta. C’è questo aspetto di sudditanza per cui uno se deve mangiare te lo deve chiedere, per cui riflettici un attimo. Della serie, se uno vuole mangiare te lo deve chiedere. Ma io te lo chiedo anche non mi importa. Se però un giorno mi sbaglio e mi trovi in cucina senza che ho chiesto non ti arrabbiare.

Io ho capito tutto, però tu fai un passettino indietro. Ho capito che è il tuo elemento e che ti dobbiamo chiedere il permesso. Però questo che non diventi un accordo.Prendi questa tua mansione con meno assolutismo”.