Beatrice Luzzi, critiche di MariaVittoria dopo la puntata: “Tanto intelligente e poi…”

Ieri, nella trentasettesima puntata del Grande Fratello, MariaVittoria Minghetti ha condiviso la sua lotta con il cibo. In una conversazione con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, ha spiegato come il suo rapporto con il cibo sia segnato da un controllo maniacale e da standard elevati da raggiungere. Ha raccontato di come questo ipercontrollo si sia trasformato in un’ossessione per il cibo e il peso. Una maglietta, comprata in previsione di un obiettivo di peso, è diventata simbolo della sua battaglia. MariaVittoria ha riconosciuto l’aiuto ricevuto dalla terapia, sottolineando che il conflitto con il cibo persiste, soprattutto nella casa del Grande Fratello.

Signorini, dopo aver ascoltato la Minghetti, ha chiesto un’opinione alle sue opinioniste. Cesara ha elogiato i progressi di MariaVittoria, invitandola a credere in sé stessa e a riconoscere i suoi doni naturali. Beatrice Luzzi, invece, ha enfatizzato l’importanza di essere liberi di esprimere le proprie emozioni, anche la gelosia. Poco dopo la puntata, MariaVittoria si è sentita inorridita dal commento della Luzzi, ritenendo inappropriato il riferimento alla gelosia in un contesto così delicato come quello della sua lotta alimentare. Ha criticato Beatrice per aver rovinato un momento importante, affermando che la gelosia non aveva nulla a che fare con la conversazione e che la Luzzi, essendo una donna intelligente, avrebbe dovuto essere più attenta. MariaVittoria ha quindi espresso la sua frustrazione riguardo al commento, ribadendo l’importanza di affrontare argomenti sensibili senza distrazioni.