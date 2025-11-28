Beatrice Luzzi contro Signorini e Buonamici

Beatrice Luzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti in un’intervista. Ha parlato dei suoi rapporti con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, affermando di essersi sentita “schiacciata” da loro durante la sua esperienza come opinionista nel Grande Fratello. Luzzi ha anche espresso la sua opinione sulla conduzione del Grande Fratello da parte di Simona Ventura, definendola “non innovativa”.

Ha inoltre parlato della sua esperienza nel Grande Fratello, affermando di essersi sentita trattata come il “terzo incomodo” e di non aver avuto abbastanza spazio per esprimere le sue opinioni. Luzzi ha anche descritto gli interventi di Cesara Buonamici come “omelie” e ha confermato che non c’è mai stato un buon rapporto tra loro.

Inoltre, Luzzi ha risposto in modo stizzito quando le è stato chiesto di Giuseppe Garibaldi, con cui aveva avuto una storia durante e dopo il Grande Fratello. Ha spiegato che la storia non poteva avere futuro a causa delle difficoltà di Garibaldi nell’inserirsi nel suo contesto familiare.

Infine, Luzzi ha parlato di Samira Lui, che ha conosciuto durante il Grande Fratello e che ora lavora a La Ruota della Fortuna. L’attrice ha definito Samira “esteticamente molto bella e accomodante”, ma anche difficile da conoscere veramente. Ha affermato che Samira è “perfetta” per un certo tipo di televisione, ma che non si aspettava il suo successo.