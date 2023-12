Sono Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello i nominati di questa settimana.

Federico Massaro e Monia La Ferrera sono finiti al televoto eliminatorio dopo aver perso le ultime due nomination che hanno decretato i due candidati all’eliminazione, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, invece, sono le due persone che hanno ricevuto più voti contro nel corso dell’ultima puntata del 2023.

Beatrice, Federico, Monia e Rosanna: chi sono i nominati del Grande Fratello

La cantante è stata nominata da Beatrice (“per tutto ciò che ha detto di me nel corso delle settimane“); da Federico (“perché non mi piace la nomination che ha fatto stasera“) e da Fiordaliso (“perché lei non nomina mai con chi litiga, ma con chi perde le sue giornate a parlare con lei“).

L’attrice, invece, è stata nominata da Paolo (“non mi è piaciuto che ha definito Anita dissacrante ripetendolo più volte per enfatizzarlo“); da Letizia (“a malincuore, ma non riesco a vedere Anita e Giuseppe come lei li descrive“), da Grecia (“perché non mi è piaciuto il suo comportamento“) e da tutti i gieffini che hanno fatto le nomination segrete in Confessionale, ovvero Massimiliano (“perché gioca sporco“), Giuseppe (“non ti dico neanche perché“), Rosy, Marco e Anita a cui non è neanche stata chiesta la motivazione per mancanza di tempo.

Superlfuo sottolineare come Beatrice Luzzi passerà questa nomination a furor di popolo. Le due più a rischio potrebbero essere Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Federico Massaro, dal canto suo, può contare del supporto dei fan di Vittorio Menozzi.

Federico a Vittorio: “La nostra brolove durerà in eterno”, poi lo sculaccia https://t.co/3VEgLWSx3c #GrandeFratello #Vittorico — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 21, 2023