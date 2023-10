Beatrice fa una gaffe su uno sponsor del GF, poi chiede: “Sei fascista?”

Può piacere o meno, ma non si può dire che Beatrice Luzzi non sia schietta e proprio la sua estrema sincerità le ha già fatto fare diverse gaffe nella casa del Grande Fratello. Ieri sera ad esempio l’attrice di Vivere mentre parlava con Giuseppe Garibaldi ha confessato di non aver mai mangiato uno dei cibi offerti da uno sponsor del programma. La gieffina ha guardato verso lo stand dei Mikado e ha detto che non ne ha mai assaggiato uno, poco dopo ha proprio fatto il nome del marchio.

“Oddio no, mai mangiato uno e mai ne mangerò uno. Anzi, quando mi elimineranno e uscirò di qui dirò quello che penso. ‘Mai mangiato un Mikdato in tutta la mia vita’. Oddio no, vai, altra gaffe”.

Vabbè, sempre meglio di Andrea Damante che nel 2016 dopo aver bevuto un bicchiere di acqua dello sponsor disse che gli sembrava urina. In quel caso l’azienda ritirò le bottiglie dalla casa e la produzione le sostituì con delle borracce. E come dimenticare Elenoire Ferruzzi che esattamente un anno fa commentò così il gelato: “Ma il gelato che esce da questa macchinetta? Mi sembra vomito“.

-dovrei fare una rivoluzione antropologica

-l’amore per un’altra

-ma tu sei fascio??

-hai paura di essere eliminato???

-mai mangiato un mikado in vita mia

-ma sono scuse vere o poi dopo 2 ore cambiano?

-Fiorda ‘na santa

-*rema pro P&L*#GrandeFratello

Beatrice Luzzi e la strana domande fatta a Paolo.

Non solo i commenti sui Mikado, ieri sera Beatrice ha anche fatto una domanda molto particolare ad un altro concorrente. La Luzzi si è seduta vicino a Paolo Masella e gli ha chiesto della sua vita fuori dalla casa del Grande Fratello e anche un’altra cosa: “Ma tu sei fascio?”. Il macellaio romano ha risposto di no: “No guarda io non sono di nessuno a dire la verità“. L’attrice però non ha mollato la presa ed ha continuato a fare domande al coinquilino: “E vabbè e allora quando vai a votare tu cosa voti?“. Onde evitare scivoloni però la regia ha abbassato il volume e pochi istanti dopo ha cambiato anche inquadratura.

