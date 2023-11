Beatrice e Fiordaliso smascherano Angelica: “Ecco la prova che mente”

Ieri sera al Grande Fratello poco prima delle nomination Angelica Baraldi è scoppiata a piangere per l’offesa che tre giorni fa le ha rivolto Giampiero Mughini. Nonostante tutto la ragazza durante la puntata ha continuato a tenere la mano allo scrittore, che si è scusato e ha detto di averle dato della zo***la ‘in maniera ironica per fare una battuta di bassa lega‘. Beatrice e Fiordaliso però non credono alle lacrime della loro coinquilina, o almeno non pensano che quel pianto sia dovuto alla battutaccia di Mughini.



Beatrice e Fiordaliso: i sospetti su Angelica.

Ieri notte Beatrice e Fiordaliso hanno fatto chiaramente intendere di avere molti dubbi sulla genuinità della crisi di Angelica. La cantante ha detto: “Ma se ce l’ha così tanto con Giampiero per quella frase, perché allora si è seduta accanto a lui. Ha anche detto che ha capito che lui non voleva offenderla. E allora perché piangere in quel modo proprio in quel momento?!”

La svegliazione di fiordaliso sul comodino Angelica e salvate Mughini #GrandeFratello — QUEEN SCORPION 👸🏻🦂 (@QUEENSCORPION15) November 3, 2023

E lo strano tempismo delle lacrime di Angelica ha insospettito anche la Luzzi: “L’offesa c’è stata giorni fa e lei era andata avanti, adesso per le nomination piange? Poteva dire ‘io so quale peso devo dare alle battute di Giampiero, è stata sgradevole, mi ha offesa e la chiudo qui’. Invece si è messa a piangere a scoppio ritardato. E non giustifichiamola con il fatto che ha 26 anni, perché alla sua età Oscar Wilde era Oscar Wilde così come Rousseau era Rousseau. Diciamola tutta, lei se l’è giocata. Si è giocata la situazione a suo favore prima delle nomination. Dai la prova che fa capire tutto è una: lei aveva già chiarito con Giampiero!“

E in effetti la Luzzi non ha tutti i torti, Angelica potrebbe davvero aver pianto più per la paura di essere nominata che per la frase di Mughini. E che il pianto successivo alla puntata sia dovuto più al terrore di uscire che all’offesa di Giampiero l’ha quasi ammesso proprio la Baraldi ieri notte.