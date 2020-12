Protagonista della terza stagione de Il Collegio, Beatrice Cossu è tornata sui social con un nuovo look ed in una nuova veste: quella di cantante.

La canzone scelta per il debutto musicale è quella natalizia per eccellenza, ovvero All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, ma il risultato non è dei migliori.

Su YouTube i pollici giù sono moltissimi ed il commento più apprezzato è questo: “Ragazzi siamo onesti il prodotto è estremamente sotto le aspettative“. Anche su TikTok la situazione non è migliore e questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai suoi follower:

Beatrice Cossu, le risposte alle critiche

Beatrice Cossu ha comunque risposto ad alcuni commenti cattivi dimostrando di essere un po’ autoironica e di aver realizzato questa cover natalizia per divertimento.