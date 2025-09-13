Beatrice Coari e Alessandro Graziani, nuova coppia vip italiana

Beatrice Coari, ex velina di Striscia la Notizia, e Alessandro Graziani, noto per Uomini e Donne, sono ufficialmente una nuova coppia. L’annuncio è stato fatto dall’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso una foto della coppia sui social, catturando l’attenzione di fan e follower.

La notizia è emersa grazie a una segnalazione da una delle follower di Marzano che ha pubblicato l’immagine. Da quel momento, sono aumentati gli interessi e i commenti riguardo alla loro storia e alle loro carriere. Beatrice ha partecipato a Miss Miluna Liguria, ottenendo un posto tra le finaliste di Miss Italia, confermando il suo talento e la sua crescente popolarità. Alessandro, invece, è diventato famoso grazie a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island, dove ha ricoperto un ruolo centrale in una delle dinamiche di coppia.

Nonostante la foto che conferma la loro relazione, non sono chiari i dettagli su quando sia iniziata la loro storia d’amore. Tuttavia, fonti vicine a loro indicano che la connessione sia emersa recentemente.

Beatrice ha acquisito visibilità come velina e ha partecipato a competizioni di bellezza, mentre Alessandro ha sfruttato il suo tempo a Uomini e Donne e Temptation Island per costruire la sua fama. Inoltre, il suo passato come giocatore di pallavolo aggiunge un ulteriore livello al suo profilo pubblico.

Le carriere di entrambi rendono questa nuova relazione ancora più avvincente per i loro sostenitori, che seguono con entusiasmo gli sviluppi di questa storia d’amore.