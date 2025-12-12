Beatrice Arnera parla della sua vita

Beatrice Arnera è una persona che non ama essere al centro dell’attenzione dei media. Nonostante la sua carriera sia stata più che invidiabile, è solo dopo la sua relazione con Raoul Bova che il suo nome è diventato molto popolare sui settimanali di gossip. Lei non ha mai voluto parlare pubblicamente della sua relazione, evitando di rilasciare interviste o commentare le notizie che la riguardavano.

L’unica volta che ha parlato è stato quando il suo ex compagno Andrea Pisani, padre della loro figlia Matilda, ha raccontato come aveva reagito alle foto con Bova. In quell’occasione, Beatrice Arnera ha preferito il silenzio, riducendo anche i contenuti sui suoi profili social. Anche quando Raoul Bova l’ha citata direttamente, lei non ha detto nulla.

Recentemente, Beatrice Arnera è apparsa come ospite del podcast “Intermezzo”, dove ha raccontato molte cose inedite e intime sulla sua vita, senza però parlare dei gossip. Ha parlato della sua infanzia, quando all’età di quattro anni era stata scelta per dare voce a uno dei Teletubbies, e ha anticipato i suoi progetti al cinema. Ha anche parlato del teatro, confrontando i suoi due spettacoli: “Pronto, Freud?” e “Intanto ti calmi”. In quest’ultimo, ha ammesso di non sentirsi “risolta” e di non aver capito tutto, nonostante i suoi 12 anni di analisi. Ha detto: “Pronto, Freud? è stato un riassunto un po’ ironico, un po’ autoironico, del mio percorso d’analisi di 12 anni. Ho messo nero su bianco quello che ho capito in tutto questo tempo. Ho fatto lo spettacolo dicendo: ‘Guarda come sono risolta… Non mi vedi risolta, ho capito tutto!’. Ovviamente non era vero e, in questo nuovo spettacolo, lo dico apertamente: non ci ho capito niente. Pensavo di avere delle certezze, e invece non le ho più. In sostanza, è un’onesta ammissione di quanto non mi sento risolta.”