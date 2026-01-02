Beatrice Arnera denuncia minacce e insulti dopo rottura con Andrea Pisani

L’attrice Beatrice Arnera ha rotto il silenzio denunciando di essere vittima da mesi di insulti e minacce a causa della rottura con Andrea Pisani e l’inizio di una nuova relazione con Raoul Bova. Arnera ha pubblicato su Instagram gli screenshot dei messaggi d’odio ricevuti, che includevano insulti pesanti, minacce di morte e frasi irripetibili.

Dopo aver mostrato i messaggi ricevuti, l’attrice si è sfogata scrivendo che una donna che si separa e inizia una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio e minacce. Arnera ha anche lanciato una frecciata all’ex Andrea Pisani e a Gianluca Gazzoli, che ha ospitato il comico in una puntata del suo podcast. La sua critica è partita dall’uscita della puntata del podcast in cui Gazzoli si è improvvisato psicoterapeuta e il padre di sua figlia ha raccontato una storia piena di inesattezze.

Lo sfogo di Arnera prosegue affermando che nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner e che nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. L’attrice ha anche affermato che insegnerà a sua figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione, senza dover dare troppe spiegazioni.

Arnera ha concluso il suo messaggio in modo sarcastico e pieno di amarezza, augurando un anno pieno di libertà e sottolineando che nel 2026, nonostante i progressi, le donne ancora subiscono conseguenze violente e minacce per le loro scelte personali.