Beatrice Arnera contro Pisani

Beatrice Arnera si espone pubblicamente dopo essere uscita allo scoperto con la sua relazione con Raoul Bova. I due sono stati al centro del gossip come nuova e inaspettata coppia dopo aver condiviso il set di Buongiorno mamma e aver iniziato a costruire la loro relazione.

Andrea Pisani, il padre di sua figlia, ha pesantemente attaccato Beatrice dopo l’uscita delle notizie legate alla sua love story con Bova. Pisani ha mostrato tutta la sua delusione nel podcast Passa dal BSMT, non lasciando spazio ai dubbi. Tuttavia, molti utenti sui social hanno superato ogni limite, attaccando pesantemente Beatrice con minacce e parole d’odio.

La stessa attrice ha condiviso sulle Storie del suo profilo ufficiale di Instagram alcuni dei messaggi di odio che sta ricevendo, tra cui minacce, insulti pesanti e inviti al suicidio. Dopo aver reso noti questi messaggi, Beatrice ha deciso di esporsi con un lungo sfogo per augurare a tutti un buon inizio.

Beatrice si è scagliata direttamente contro Pisani, ritenendo che si sia esposto in maniera non veritiera. L’attrice parla di una storia già finita diverso tempo prima di iniziarne un’altra. Lo sfogo di Beatrice è andato avanti, sottolineando che nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner e che nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner.

L’attrice ha concluso il suo lungo sfogo, facendo notare che siamo tutti esseri umani e che se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. Non per questo, secondo Beatrice, si dovrebbero ricevere delle conseguenze violente tra insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Infine, Beatrice ha augurato al pubblico che la segue un anno pieno di libertà.

La reazione di Pisani è di indifferenza, continuando a condividere aggiornamenti sul suo profilo Instagram senza alcun riferimento all’ex. Non è ancora arrivata una replica da parte sua, sebbene venga citato direttamente da Beatrice.