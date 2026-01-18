Beatrice Arnera a Bologna con Intanto ti calmi

Mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle ore 21.00 arriva il nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, intitolato “Intanto ti calmi”. L’attrice e cantante propone un lavoro originale che combina stand-up comedy e prosa, arricchito da momenti musicali dal vivo e una sapiente dose di strafottenza.

Il racconto spazia tra temi universali e privati, dalla paura della morte alla brutalità dell’amicizia, fino al sesso e ad altre quotidiane disgrazie. Beatrice Arnera debutta giovanissima nella serie “Una donna per amico” di Rossella Izzo, avviando una carriera eclettica tra recitazione, musica e doppiaggio.

In televisione si distingue in produzioni di successo come “Il Commissario Montalbano”, “Un passo dal cielo 5” e “Buongiorno Mamma”, dove il personaggio di Agata Scalzi le regala una grande popolarità. Sul grande schermo lavora con i The Jackal, Fabio De Luigi e Fausto Brizzi. Parallelamente coltiva la passione per la musica e per il teatro, prendendo parte a musical come “Aggiungi un posto a tavola” e portando in tour il suo one-woman show “Pronto, Freud?”.

Su Netflix è tra i protagonisti della serie “Odio il Natale” e su Prime Video ha partecipato al programma “Roast in Peace”. Tra i suoi progetti futuri, le pellicole di Carlo Verdone, Francesco Mandelli e Marco Castaldi. Il nuovo spettacolo “Intanto ti calmi” è una produzione RB Spettacoli e vede la regia di Giulia Fiume. Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro. Info e prenotazioni sono disponibili al numero +39 329 8120861. La Stagione del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.