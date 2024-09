Beato tra le donne. Mostra a Milano per borse di studio a ragazze non abbienti

Il 30 settembre 2024, la Fondazione Donna a Milano Onlus, fondata nel 2005 dalla microbiologa Maria Rita Gismondo, presenterà al Teatro Dal Verme di Milano uno spettacolo benefico intitolato ‘Beato fra le donne. Fino a prova contraria’. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e della necessità di indipendenza e autostima, ritenuti essenziali per contrastare tali violenze. I proventi della serata saranno devoluti a borse di studio destinate a ragazze in difficoltà economica. Sul palco si esibiranno noti artisti come Leonardo Manera, Maria Pia Timo, Laura Formenti e Ippolita Baldini.

Maria Rita Gismondo, in qualità di presidente della Fondazione, sottolinea l’importanza del lavoro svolto nell’ambito della prevenzione della violenza e dello stalking. La Fondazione, che opera da vent’anni nel settore, ha sviluppato progetti innovativi, come l’utilizzo di un camper itinerante per portare aiuto alle donne in situazioni di vulnerabilità. Gismondo evidenzia che la soluzione più efficace è agire prima che si verifichino episodi di violenza, piuttosto che intervenire dopo. Secondo lei, è fondamentale favorire l’autonomia professionale delle donne, poiché molte di esse si trovano costrette a rimanere accanto ai propri aggressori a causa di difficoltà economiche.

In quest’ottica, la Fondazione promuove l’educazione e la formazione, offrendo borse di studio che permettano alle giovani donne di intraprendere un percorso di studi che le prepari a futuri lavori dignitosi e indipendenti. Questo approccio non solo aiuta a garantire una maggiore sicurezza economica, ma contribuisce anche a costruire un sano senso di autostima, che è fondamentale per affrontare la violenza di genere.

In sintesi, l’evento del 30 settembre rappresenta un’opportunità per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sui gravi problemi legati alla violenza contro le donne, evidenziando come l’indipendenza e l’autostima siano strumenti cruciali per affrontare e superare queste situazioni di difficile affronto. Prevendita di biglietti disponibile su TicketOne.