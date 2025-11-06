BeatleStory al Teatro Govi: un tributo imperdibile a Genova

Il Teatro Govi di Genova ospiterà lo spettacolo “BeatleStory – The Fabulous Tribute Show”, un omaggio alla celebre band inglese. Questo evento si terrà il 7 novembre alle 21 e offrirà un’esperienza unica, grazie a musicisti di talento che ricreeranno il suono e lo stile dei Beatles, ritenuti uno dei gruppi più influenti di tutti i tempi.

Lo show è parte del tour 2025 ed è dedicato alle famose raccolte “Red e Blue”. Il pubblico potrà assistere a un viaggio musicale attraverso oltre 40 canzoni leggendarie, eseguite dal vivo. Inoltre, l’atmosfera sarà arricchita da strumenti d’epoca e proiezioni video immersive. Sul palco, Roberto Angelelli interpreterà George Harrison, mentre Patrizio Angeletti sarà John Lennon.

I biglietti per l’evento costano 31 euro e possono essere acquistati direttamente sul sito del Teatro Govi oppure presso le biglietterie fisiche situate in via Pastorino e via Rela. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 010 74 04 707 o inviare un’email all’indirizzo [email protected].