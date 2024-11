BEATLES ’64: Il Documentario di Martin Scorsese Arriva su Disney+ il 29 Novembre

Il 29 novembre arriva su Disney+ “Beatles ’64”, un documentario diretto da David Tedeschi e prodotto da Martin Scorsese che narra la storica prima visita dei Beatles in America nel 1964. Il film utilizza filmati inediti per catturare il momento in cui la band britannica divenne un fenomeno globale.

Il racconto inizia il 7 febbraio 1964, giorno in cui i Beatles atterrano all’aeroporto Kennedy di New York, accolti da una folla di fan entusiasti. Il loro debutto televisivo all’Ed Sullivan Show, che ha attirato oltre 73 milioni di spettatori, rappresenta un evento decisivo. Oltre alle performance, “Beatles ’64” offre uno sguardo intimo sul legame tra John, Paul, George e Ringo, rivelando come affrontarono la loro fama senza precedenti.

Il documentario include filmati rari realizzati dai documentaristi Albert e David Maysles, che sono stati restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova Zelanda. Le performance al Washington DC Coliseum e all’Ed Sullivan Show sono state demixate e remixate da Giles Martin, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente. Completano il film interviste recenti con Paul McCartney, Ringo Starr e alcuni fan dell’epoca.

“Beatles ’64” è realizzato da un team eccezionale, con nomi noti come Margaret Bodde, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon e Mikaela Beardsley al fianco di Scorsese.

Inoltre, per celebrare l’uscita del documentario, il 22 novembre sarà pubblicato un cofanetto esclusivo in vinile, intitolato “The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono”, da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il cofanetto contiene sette album americani della band, realizzati utilizzando i nastri mono originali e incisi su vinile audiophile da 180 grammi. Questi album, fuori catalogo dal 1995, comprendono titoli iconici come “Meet The Beatles!” e “The Beatles’ Second Album”. Il cofanetto è già disponibile per il preorder, e alcuni album possono essere acquistati anche singolarmente.

