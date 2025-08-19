Beat Festival Empoli: grandi nomi e novità gastronomiche

Tutto è pronto per il Beat Festival 2025, che si terrà a Empoli dal 28 agosto al 7 settembre al parco di Serravalle. L’evento prevede undici serate con artisti di spicco della musica italiana, tra cui Fabri Fibra, Capo Plaza, Luchè, Ketama126, Naska, Willie Peyote e Folkstone. Oltre ai concerti, il festival offrirà aree musicali gratuite, una vasta selezione di cibo con 30 food truck e birrifici artigianali. Non mancheranno mercati di prodotti handmade e vintage, zone relax e opportunità di socialità.

Per facilitare i preparativi, a partire dalle 8 del 20 agosto e fino alle 24 del 9 settembre, saranno introdotte modifiche alla sosta in alcune aree. In via delle Olimpiadi, ci saranno divieti di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi quelli utilizzati per l’allestimento. Un’area specifica avrà un attraversamento pedonale vicino all’intersezione con via Falcone e Borsellino e un’altra zona sarà designata con divieto di sosta tra via Ticino e il parcheggio del parco.

Nel parcheggio del parco di Serravalle, un tratto adiacente alla strada sterrata che conduce a via delle Olimpiadi sarà anch’esso soggetto a divieto di sosta. Infine, in via del Fornello, sarà vietata la sosta in un’area sterrata, eccetto per i veicoli di emergenza. Chi non rispetterà questi divieti sarà soggetto a sanzioni secondo il Codice della Strada.