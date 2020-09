Beast in Black

Con il secondo album "From Hell With Love", i Beast in Black annunciano finalmente il loro nuovo e atteso tour da headliner che passerà per l'Italia in una data esclusiva in programma per Domenica 5 dicembre 2021 all'Alcatraz di Milano! 💣

Biglietti disponibili su Ticketone dalle ore 14:00 del 21 settembre!

