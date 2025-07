BeaLive Festival: Musica e Memoria per una Causa Speciale

Il BeaLive Festival, un evento musicale dedicato alla memoria di Beatrice Zaccaro, si terrà il 6 settembre 2025 in Piazza Garibaldi a Cantù. La giovane, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel maggio 2023, ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi la conosceva. La sua famiglia ha deciso di onorare la sua volontà di donare gli organi, salvando la vita a quattro persone, e di trasformare il dolore in un’opportunità di aiuto per gli altri.

Da questo gesto è nata l’associazione BeaVive, che si impegna in iniziative per supportare i giovani e promuovere una cultura del dono. Il festival rappresenta un momento di grande aggregazione sociale e musicale, con performance di artisti noti e emergenti, tra cui nomi come Studio 3, Simone Tomassini e Greta Ray. A condurre la serata saranno Vanessa Minotti e Luca Rossi, mentre il pre-serata sarà guidato da Giulia Sara Salemi.

L’evento, che si svolgerà dalle 16:00 alle 23:30, non sarà solo una celebrazione della musica, ma anche un’opportunità di incontro e condivisione per la comunità. Saranno presenti aree dedicate al cibo di strada e merchandising solidale, con il ricavato destinato alle attività dell’associazione. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cantù, coinvolto attivamente nel supporto all’iniziativa.

Culminante nella serata sarà il messaggio di speranza e continuità che Beatrice rappresenta, destinato a ispirare le generazioni future attraverso l’arte e la solidarietà.