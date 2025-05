“Beachwear o Fashion Statement? Scopri come questo capo ha conquistato le passerelle!”

Le infradito Havaianas, simbolo del beachwear, stanno evolvendo in un vero e proprio fashion statement. Il marchio brasiliano ha annunciato una nuova collaborazione con Gigi Hadid, che diventa il volto della campagna e la global ambassador del brand. Hadid apporta un tocco di stile ai modelli iconici di Havaianas e celebra il suo debutto come direttrice creativa per la capsule collection “Havaianas by Gigi Hadid”, disponibile a livello globale.

Questa collezione, ispirata all’arte pin-up, presenta un’estetica da spiaggia influenzata dal relax californiano, mantenendo il legame con l’eredità storica del brand. Per festeggiare il lancio, si è tenuto un evento a Altro Paradiso, nel quartiere SoHo di New York, il 28 maggio 2025, a cui hanno partecipato ospiti VIP internazionali come la celebre icona brasiliana Sabrina Sato, e la creator digitale francese Léna Situations, insieme a personalità della Gen Z britannica come Olivia Neill, e altri noti nomi del panorama sociale.

L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera giocosa ma sofisticata, con decorazioni retro e tonalità ispirate alla costa, riflettendo lo spirito estivo e vivace delle creazioni di Gigi Hadid. La collaborazione segna una nuova direzione per Havaianas, centrata sull’integrazione tra moda e vita quotidiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com