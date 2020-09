Italia sul podio agli Europei di beach volley. A Jurmala, in Lettonia, Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno vinto la medaglia di bronzo grazie alla vittoria in rimonta nella finale per il 3° e 4° posto contro la coppia russa formata da Nikita Liamin e Taras Myskiv: 2-1 (17-21, 23-21, 15-12).In mattinata Nicolai-Lupo avevano dato filo da torcere in semifinale ai norvegesi Mol A./Sørum C., coppia numero 1 al mondo, lottando in entrambi i set 0-2 (25-27, 19-21).Per i ragazzi allenati da Matteo Varnier è la quarta medaglia continentale dopo i successi a Cagliari (2014), Bienna (2016) e Jurmala (2017).