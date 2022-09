Be Shaping the Future, Carlo Achermann e Lucrezia Reichlin lasciano CdA

– Be Shaping the Future, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha comunicato che Carlo Achermann, presidente del CdA, e Lucrezia Reichlin, amministratore indipendente non esecutivo, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle relative cariche, con effetto dalla data di nomina dei rispettivi sostituti.

Achermann si è dimesso perché, dopo il closing dell’acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Engineering, sarà nominato nel consiglio di amministrazione della stessa Engineering.

Reichlin si è dimessa perché, in considerazione del perfezionamento dell’operazione Engineering, ritiene di aver portato a termine il proprio incarico e di dover privilegiare quindi altri impegni professionali.

Foto: © rawpixel