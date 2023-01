BCE, Panetta: trading criptovalute dovrebbe essere come gioco d’azzardo

– Il Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività il cosiddetto Regolamento MiCA è un passo importante per la regolamentazione del mondo cypto ed è fondamentale che venga implementato il prima possibile. Tuttavia, ciò non basta. Lo sostiene Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea BCE, in un post sul blog della BCE stessa. “È necessario lavorare ulteriormente per garantire che tutti i segmenti del settore siano regolamentati, comprese le attività finanziarie decentralizzate come il prestito di criptovalute o i servizi di portafoglio non-custodial”, ha spiegato.

Panetta è il funzionario BCE che interviene più spesso su questo settore, con posizioni molto critiche. A inizio dicembre aveva affermato che le cripto-attività “sono invece diventate la bolla speculativa di una intera generazione” e “molte di esse non sono altro che una nuova forma di gioco d’azzardo”.

Nel post pubblicato oggi ha ribadito queste posizioni. “La regolamentazione dovrebbe riconoscere la natura speculativa delle criptovalute unbacked e trattarle come attività di gioco d’azzardo – ha scritto – I consumatori vulnerabili dovrebbero essere protetti attraverso principi simili a quelli raccomandati dalla Commissione Europea per il gioco d’azzardo online. Dovrebbero essere tassati in base ai costi che impongono alla società”.

Secondo l’economista italiano, la regolamentazione e la tassazione da sole non saranno però sufficienti per affrontare le carenze delle criptovalute. “Per costruire solide basi per l’ecosistema della finanza digitale, abbiamo bisogno di un asset digitale privo di rischi e affidabile, che può essere fornito solo dalla moneta della banca centrale – ha detto – Ecco perché la BCE e le banche centrali di tutto il mondo stanno lavorando sulle valute digitali delle banche centrali sia al dettaglio che all’ingrosso”.

“Preservando il ruolo della moneta della banca centrale come ancoraggio del sistema di pagamento, le banche centrali salvaguarderanno la fiducia da cui dipendono in ultima analisi le forme private di denaro”, è stata la sua conclusione.