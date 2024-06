BCE nomina tre nuovi membri del Supervisory Board

– Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea BCE ha nominato Sharon Donnery, Pedro Machado e Patrick Montagner come rappresentanti della BCE nel Consiglio di Vigilanza per la Vigilanza bancaria della BCE, ciascuno per un mandato di cinque anni non rinnovabile. Succederanno agli attuali rappresentanti della BCE Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ed Elizabeth McCaul una volta che i loro rispettivi mandati scadranno tra agosto e novembre di quest’anno.

Sharon Donnery è attualmente vice governatore della Banca Centrale d’Irlanda e ne è rappresentante nel Consiglio di vigilanza della BCE. Pedro Machado è attualmente membro del consiglio e direttore della pianificazione e delle decisioni della risoluzione presso il Single Resolution Board. Patrick Montagner è attualmente Primo Vice Segretario Generale e Responsabile della Vigilanza Assicurativa e delle Pratiche Commerciali per i settori bancario e assicurativo presso l’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution Autorità francese di vigilanza e risoluzione prudenziale, ed è anche membro del Consiglio delle autorità di vigilanza presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Il Consiglio di Vigilanza, presieduto da Claudia Buch, è responsabile della pianificazione e dello svolgimento dei compiti di vigilanza della BCE. Il suo vicepresidente, Frank Elderson, è anche membro del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio di vigilanza comprende rappresentanti di 21 autorità nazionali competenti, nonché quattro rappresentanti nominati dalla BCE. Sharon Donnery, Pedro Machado e Patrick Montagner si uniranno alla collega rappresentante della BCE Anneli Tuominen, nominata nel dicembre 2021.