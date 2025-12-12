BCE mantenuta la stabilità dei tassi in Europa

La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di non apportare modifiche ai tassi di interesse, dopo una lunga serie di tagli. Questa scelta segna un periodo di stabilità, con tassi fissi da alcuni mesi, durante il quale la BCE valuterà l’andamento dei mercati finanziari.

Per i risparmiatori, questo periodo di stabilità può essere un’opportunità per investire in un Conto Deposito con condizioni vantaggiose. Ad esempio, per un deposito a breve termine, si può arrivare fino al 4% di interesse per 6 mesi, mentre per un deposito a lungo termine, è possibile ottenere fino al 3,5% per 36, 48 o 60 mesi.

La BCE potrebbe comunque tornare a tagliare i tassi o aumentarli in base all’andamento dell’inflazione e dei mercati. La presidente Christine Lagarde ha sottolineato che la politica della BCE è attualmente in “una buona posizione”, ma che questa condizione non deve essere vista come fissa.

Per quanto riguarda i mutui, il taglio dei tassi non ha avuto un impatto significativo sul mercato e i tassi medi e minimi non hanno registrato particolari modifiche. I risparmiatori possono verificare il mutuo più conveniente utilizzando un comparatore di preventivi.