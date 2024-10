BCE, l’inflazione potrebbe diminuire presto. Lagarde: ‘Tassi restrittivi finché serve’

I tassi di interesse rimarranno restrittivi finché sarà necessario, ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista a Bloomberg Tv. Ha sottolineato che il ritmo dei tagli dei tassi deve essere ancora valutato. La Bce è ottimista riguardo al raggiungimento del suo obiettivo di inflazione al 2% “prima del previsto”, grazie a dati rassicuranti. Attualmente, l’inflazione nella zona euro è in calo e la situazione sembra destinata a migliorare ulteriormente. Lagarde ha espresso piena fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo in modo sostenibile entro il 2025. Rispondendo a una domanda su una possibile anticipazione del target rispetto all’ultima proiezione della Bce per il quarto trimestre del 2025, ha affermato che “questa sarebbe la mia speranza”.