Bce lascia invariati i tassi in Europa

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse durante la sua riunione a Francoforte. Il tasso sui depositi rimane al 2%, il tasso sui rifinanziamenti principali è confermato al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Questi valori non hanno subito variazioni dal giugno precedente, quando erano stati ridotti di due punti percentuali dopo otto tagli in un anno.

Le ultime proiezioni dell’Eurosistema indicano che l’inflazione complessiva dovrebbe essere in media del 2,1% nel 2025, dell’1,9% nel 2026, dell’1,8% nel 2027 e del 2,0% nel 2028. Al netto della componente energetica e alimentare, l’inflazione si porterebbe in media al 2,4% nel 2025, al 2,2% nel 2026, all’1,9% nel 2027 e al 2,0% nel 2028. La Bce ha rivisto al rialzo le proprie stime per il 2026, principalmente a causa della previsione che l’inflazione dei servizi scenderà più lentamente del previsto.

Il Consiglio direttivo della Bce è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine. Le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari.

La Bce ha anche migliorato la sua stima di crescita per l’area euro, portandola al 1,4% per il 2025, dall’1,2% di tre mesi fa. La previsione di crescita per il 2026 è stata alzata all’1,2% dall’1% e quella per il 2027 all’1,4% dall’1,3%. La crescita economica dovrebbe essere più sostenuta rispetto alle proiezioni di settembre, trainata in particolare dalla domanda interna.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che la decisione unanime sui tassi è anche sul fatto di mantenere tutte le opzioni sul tavolo, senza nessun percorso prestabilito dei tassi e senza nessuna data fissata per una mossa di politica monetaria.