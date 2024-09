Bce, Lane: “Rimozione graduale e appropriata del freno monetario”

Phil Lane, capo economista della Banca Centrale Europea (BCE), ha dichiarato che un approccio graduale nella rimozione delle restrizioni monetarie sarà appropriato, a patto che i dati futuri siano coerenti con le previsioni di crescita economica. Durante il suo intervento all’incontro dei capo economisti delle banche d’investimento europee, Lane ha sottolineato l’importanza di mantenere la flessibilità nelle decisioni della BCE.

Ha spiegato che, se i dati dovessero mostrare un’accelerazione sostenuta nella disinflazione o un calo significativo nel tasso di recupero economico, un aggiustamento più rapido dei tassi d’interesse sarebbe giustificato. Al contrario, se i dati indicassero una disinflazione più lenta del previsto o una crescita economica più veloce, sarebbe più opportuno adottare un ritmo di aggiustamento più cauto.

Lane ha concluso il suo intervento evidenziando l’importanza di un approccio decisionale “volta per volta”. Questo significa che la BCE prenderà decisioni basate sull’evoluzione dei dati economici attuali. In questo modo, l’istituzione potrà mantenere la possibilità di adattare le proprie politiche monetarie in base alle condizioni economiche in continuo mutamento, garantendo un approccio flessibile e reattivo che possa affrontare le varie sfide economiche che possono sorgere.

In sostanza, l’approccio della BCE si basa su un’attenta analisi delle informazioni disponibili e su una preparazione a reagire in modo adeguato alle dinamiche economiche. Questa strategia mira a garantire stabilità economica e a sostenere la crescita, tenendo conto delle varie possibilità sia in termini di inflazione che di ripresa economica.