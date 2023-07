BCE, Lagarde: teniamo conto di effetti collaterali ma attuiamo mandato

– Quella di calcolare gli effetti collaterali delle proprie decisioni su altre giurisdizioni “è’ una cosa che tutte le banche centrali fanno, ma tutte le banche centrali hanno un mandato, una missione, un territorio associato, più o meno grande, e anche se si tiene conto degli effetti collaterali di una decisione in altre regioni si è costretti ad onorare il proprio mandato”. Lo ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde durante un panel agli incontri economici di Aix-en-Provence.

In una intervista diffusa oggi Lagarde aveva ribadito che il lavoro della politica monetaria per far calare l’inflazione non è finito, confermando quindi l’orientamento ad alzare ancora i tassi al Consiglio direttivo di fine luglio.