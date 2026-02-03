BCE in attesa: tassi fermi e inflazione sotto controllo in Eurozona

La Banca Centrale Europea (BCE) si prepara a mantenere i tassi d’interesse fermi al 2%, per la quinta volta consecutiva, in un contesto di inflazione sotto controllo, euro forte e crescita economica disomogenea nell’area euro. Gli economisti concordano sul fatto che questa posizione sia adeguata, considerando che l’inflazione sta avvicinandosi all’obiettivo fissato dalla BCE.

Tuttavia, ci sono diversi fattori chiave da monitorare. Il cambio euro-dollaro, l’andamento dei prezzi e una crescita che continua a variare tra i vari Paesi dell’area euro pongono interrogativi sulla capacità di Francoforte di mantenere questa politica per un periodo prolungato. Le attese degli analisti sono molto in linea: l’85% prevede che non ci siano cambiamenti nelle politiche monetarie nel prossimo incontro. Le condizioni attuali, con un’inflazione coerente con gli obiettivi e un mercato del lavoro stabile, giustificano questa attesa di stabilità.

Nonostante ciò, l’andamento dell’inflazione nei prossimi mesi potrebbe influenzare le decisioni future della BCE. I dati attesi segnalano un’inflazione attorno al 2%, ma se il numero fosse inferiore, il tema del cambio euro potrebbe riemergere. Un euro forte, alimentato dal rallentamento del dollaro, rende le importazioni più accessibili, contribuendo a mantenere l’inflazione sotto controllo.

La crescita nell’area euro mostra segni di resilienza, con un aumento del PIL che ha superato le previsioni. Tuttavia, rimane disomogenea: la Spagna e il Portogallo crescono rapidamente, mentre Francia e Germania incontrano maggiori difficoltà. Un’evoluzione del quadro economico sarà fondamentale per capire se e quando la BCE potrebbe riconsiderare la propria politica monetaria.