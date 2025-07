Bce ferma i tassi, attesa per la Fed e la Cina reagisce

In un periodo di crescente incertezza globale, la Banca Centrale Europea (BCE) ha scelto di mantenere i tassi di interesse invariati, adottando una postura cauta. Questa decisione evidenzia le preoccupazioni per l’instabilità macroeconomica, accentuata dai negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Unione Europea, che si sono conclusi solo recentemente.

Nonostante il contesto incerto, le aspettative degli investitori riguardo a un potenziale taglio dei tassi da parte della BCE nel 2023 sono solo leggermente diminuite. Le proiezioni indicano la possibilità di ulteriori misure di allentamento monetario entro dicembre. La riunione di luglio della BCE non ha generato impatti significativi sui mercati: l’euro ha mantenuto stabilità sopra 1,17 rispetto al dollaro, mentre gli indici azionari europei hanno mostrato una volatilità limitata.

Prossimamente, la Federal Reserve sarà chiamata a riunirsi, e anche in questo caso si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati. Questa aspettativa è amplificata dalle pressioni del presidente Donald Trump, che ha criticato il governatore Jerome Powell per la sua reticenza a aumentare l’allentamento monetario. Gli attacchi di Trump si sono intensificati, creando una dinamica di tensione tra presidente e governatore.

In Asia, la Banca Centrale della Cina ha adottato misure significative per stabilizzare il mercato obbligazionario. La People’s Bank of China ha iniettato liquidità per un totale di 601,8 miliardi di yuan, circa 84 miliardi di dollari, attraverso operazioni di reverse repo. Questa azione mira a contrastare il calo dei titoli di Stato a lungo termine, che ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili vendite forzate da parte dei fondi, potenzialmente amplificando la pressione sul mercato.