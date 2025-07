BCC Castiglione apre nuova filiale a Roseto degli Abruzzi

L’apertura di nuove filiali bancarie nel contesto economico attuale è un segnale di fiducia e impegno verso il territorio. La Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ha inaugurato una nuova filiale a Roseto degli Abruzzi, in Via Nazionale, offrendo un servizio che contrasta con la tendenza generale di chiusura degli sportelli.

L’inaugurazione della filiale ha visto la partecipazione di diverse autorità, tra cui il Presidente Alfredo Savini e il Sindaco di Roseto, Mario Nugnes. La struttura è concepita per essere moderna e accogliente, dotata di due casse tradizionali, un’area self-service, sportelli per consulenze e un bancomat attivo 24 ore su 24. La banca punta a semplificare le operazioni quotidiane, mantenendo un forte legame umano con la clientela, caratteristico del credito cooperativo.

Il Presidente Savini ha sottolineato come questa apertura rappresenti un passo importante per la crescita dell’istituto, completando la presenza della banca sulla costa adriatica e affermando il suo impegno verso famiglie e imprese locali. Il Direttore Generale, Simone Di Giampaolo, ha evidenziato che questa scelta controcorrente risponde all’importanza del contatto diretto con i clienti, offrendo servizi all’avanguardia in un ambiente funzionale e accogliente.

Il Sindaco Nugnes ha commentato l’evento come una dimostrazione dell’attrattività e della vitalità economica di Roseto degli Abruzzi. La BCC di Castiglione M.R. e Pianella, la più grande del Abruzzo con 19 filiali, continua a rafforzare la sua presenza sul territorio, mantenendo uno sguardo al futuro.