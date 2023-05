B&C Speakers, ricavi +40% nel primo trimestre

– B&C Speakers chiude il primo trimestre con Ricavi consolidati pari a 24,22 milioni di Euro in crescita del 40% rispetto al valore di 17,24 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2022.

L’EBITDA consolidato è pari a 6,27 milioni di Euro in crescita del 58% rispetto al valore di 3,97 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2022, mentre l’Utile complessivo di Gruppo è pari a 4,03 milioni di Euro anch’esso in significativo in aumento rispetto al valore di 2,27 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2022.

L’EBIT ammonta ad Euro 5,76 milioni in aumento del 65,6% rispetto allo stesso periodo del 2022 quando risultò pari ad Euro 3,48 milioni. L’EBIT margin è pari al 23,79% dei ricavi 20,18% nel corrispondente periodo del 2022.

La Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 6,2 milioni di Euro pari a 9,4 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2022.