B&C Speakers, Mediobanca alza target price e conferma Outperform

– Mediobanca ha incrementato a 18,50 euro per azione da 16,00 euro il suo prezzo obiettivo su B&C Speakers, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, confermando il giudizio sul titolo a “Outperform“. Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati 2022.

B&C Speakers ha presentato risultati 4Q22 che hanno “battuto nettamente” le stime, evidenziando un tasso di crescita organica più forte, con la leva operativa che ha portato il margine EBITDA al livello record del 26,8% nonostante l’inflazione dei costi.

Il broker ha quindi aumentato la stima dell’EPS FY23-24 del 22% per riflettere la crescita più forte della top line. Per il FY23, prevede un aumento dei ricavi del 10% su base annua per raggiungere i 90 milioni di euro, supportati da una crescita a doppia cifra dei volumi in parte compensata dalla normalizzazione dei prezzi. Inoltre, crede che il margine EBITDA FY23 si espanderà di 20 punti base su base annua per raggiungere il 24,9%.

“Il 2022 è stato un anno record per B&C Speakers, con la società che ha ottenuto risultati impressionanti supportati da una completa normalizzazione delle interruzioni legate al covid e dalla leva operativa che ha portato a margini record nonostante l’inflazione dei costi – si legge nella ricerca – Poiché prevediamo che lo slancio dell’EPS rimanga solido nel prossimo trimestre, confermiamo il rating Outperform”.