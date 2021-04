bbno$ 📢A causa della situazione epidemiologica da Covid-19, il concerto di Bbno$ previsto per il 13 maggio 2021 in Santeria Toscana 31 è stato riprogrammato al 28 febbraio 2022 sempre in Santeria Toscana 31 a Milano. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Scopri i dettagli: