“B&B Torre Belvedere a Padova: Sequestro e Denunce per Trasformazione in Base Logistica per Immigrati Irregolari”

Un’operazione della Polizia di Stato a Padova ha portato all’individuazione di sei cittadini irregolari e al sequestro di un appartamento. Durante l’azione, avvenuta il 17 marzo sotto disposizione della Procura della Repubblica, gli agenti hanno scoperto un’abitazione, situata nella Torre Belvedere, utilizzata come un B&B abusivo con 22 posti letto, in condizioni igieniche precarie. Gli agenti hanno trovato sedici cittadini cinesi, di cui sei irregolari, e le condizioni dell’appartamento erano inaccettabili, con spazi comuni e stanze in pessimo stato.

La locataria, una donna cinese di 52 anni, e un suo connazionale di 73 anni sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’appartamento è stato sequestrato d’urgenza e i sei cittadini irregolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’Ordine del Questore, che imponeva di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Al termine delle verifiche, cinque dei cittadini cinesi hanno ricevuto l’ordine di allontanarsi entro il termine stabilito, mentre un uomo di 64 anni è stato trattenuto in Questura e successivamente rimpatriato in Cina.

Il Questore di Padova ha attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare la revoca del permesso di soggiorno della locataria. Questo intervento evidenzia il continuo impegno delle forze dell’ordine nel contrasto all’immigrazione irregolare e nel garantire il rispetto delle normative di soggiorno nel territorio italiano.