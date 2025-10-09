Bazzano si colora: inaugurato il murale della riqualificazione

Appena usciti dalla stazione di Bazzano, ci si sente come in un mondo sotterraneo, arricchito dalle rappresentazioni iconiche della zona, tra cui la Rocca dei Bentivoglio e la statua di Giuditta. A catturare l’attenzione ci sono anche le parole dedicate all’autore bolognese Stefano Benni, con una riproduzione della sua poesia “Prima o poi l’amore arriva”.

Negli ultimi mesi, il murale creato dal grafico modenese Simone Toriello nel sottopasso della stazione ha preso forma, trasformando l’ingresso della cittadina in un racconto visivo. Ieri sera si è svolta l’inaugurazione ufficiale dell’opera, pensata per riqualificare un sottopasso che era stato spesso oggetto di atti vandalici. Grazie a questo intervento artistico, il luogo è stato restituito alla comunità in una nuova veste. Il progetto è parte di una strategia di rigenerazione delle infrastrutture regionali e ha ricevuto finanziamenti da Fer, con il supporto del Comune di Valsamoggia, della Municipalità di Bazzano e della Proloco.

“La riqualificazione del sottopasso è un passo importante per rendere più accoglienti i luoghi della vita quotidiana dei cittadini”, dichiarano la sindaca Milena Zanna e la vicesindaca Federica Govoni. Zanna aggiunge che il murale celebra i luoghi rappresentativi della comunità e invita i passanti a scoprire la storia locale. Toriello sottolinea l’importanza dell’opera nel riportare colore a uno spazio che ne aveva bisogno.

All’inaugurazione era presente anche l’assessora regionale alla mobilità e trasporti, Irene Priolo, che ha evidenziato come queste iniziative contribuiscano a costruire l’identità di un territorio e rappresentino un tassello importante in un progetto più ampio.