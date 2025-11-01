Bayern Monaco trionfa su Bayer Leverkusen in Germania

Il Bayer Leverkusen non ha potuto competere contro il Bayern Monaco, che ha ottenuto una vittoria netta per 3-0, nonostante l’assente di diversi giocatori chiave.

Dopo la partita, il capitano del Bayer, Robert Andrich, ha parlato con Sky esprimendo la sua delusione sulla prestazione della squadra. “A metà partita, ci siamo già detti: ‘Oddio, sarà davvero difficile.’ Abbiamo iniziato bene, ma nel primo tempo non siamo mai stati in grado di stare al passo con il Bayern,” ha affermato.

Andrich ha sottolineato che la squadra era troppo lenta: “Quando sei sotto di 2-3 gol, è quasi impossibile rientrare in partita.” Ha evidenziato la mancanza di intensità nel gioco del Leverkusen: “Ci siamo mossi molto, ma spesso alla stessa velocità. L’intensità mancava. Il gol del 3-0 ne è un esempio perfetto: hanno giocato velocemente, noi inseguivamo. Così non funziona.”

Sebbene Leverkusen abbia mostrato segni di miglioramento nel secondo tempo, non è riuscita a mettere in difficoltà il Bayern. “Il Bayern ha vinto meritamente,” ha concluso Andrich.