Bayern Monaco in difficoltà: mercati e ambizioni in bilico

Il Bayern Monaco ha avuto un mercato estivo poco movimentato, caratterizzato da molte cessioni e pochi acquisti, il che potrebbe influenzare la stagione. Dopo aver vinto il titolo di Bundesliga, la squadra tedesca ha iniziato la nuova annata con un successo per 2-1 nella Supercoppa di Germania contro lo Stoccarda, grazie ai gol di Harry Kane e del nuovo acquisto Luis Diaz.

Nonostante la vittoria, la prestazione non è stata eccezionale, comprensibilmente a causa di una preparazione breve dovuta alla partecipazione al Mondiale per Club. Dopo il trionfo, Kane ha manifestato preoccupazioni riguardo alla mancanza di profondità nella rosa. Ha esortato la dirigenza a prendere provvedimenti per rinforzare la squadra: “Probabilmente è una delle squadre più corte nelle quali abbia mai giocato. C’è ancora tempo per fare acquisti e Max Eberl, Christoph Freund e l’allenatore potrebbero prendere decisioni in merito. Abbiamo giovani che si sono comportati bene in precampionato, ma siamo un po’ a corto di giocatori.”

Attualmente, il Bayern conta solo 22 giocatori nella sua rosa, con la chiusura del mercato estivo fissata al 1° settembre. Senza nuovi innesti, il principale obiettivo stagionale, ovvero vincere la Champions League, potrebbe risultare irraggiungibile per la squadra, anche se Kane continuerà a offrire un grande contributo in attacco.

