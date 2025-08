Bayer Leverkusen domina il Pisa in amichevole: 3-0 definitivo

Il Pisa affronta il Bayer Leverkusen in una prima amichevole di preparazione, ma la sfida si rivela difficile per la formazione di Gilardino. I tedeschi si impongono nettamente con un punteggio di 3-0, pur lasciando ai nerazzurri solo qualche occasione nel secondo tempo.

Nel primo tempo, il Bayer domina il gioco, riuscendo a sbloccare il risultato già al quarto minuto con Andrich. E, poco dopo, al 17′, Kofane raddoppia. La difesa del Pisa fatica a contenere le avanzate avversarie, subendo anche due pali prima del terzo gol di Pakacios, che arriva allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa, la situazione cambia quando il Bayer resta in dieci a causa dell’espulsione di Tapsoba al 54′. Approfittando della situazione, il Pisa trova più spazio e inizia a cercare di ridurre il divario, ma il punteggio resta invariato.

Il Pisa è in attesa di confermare l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. Cuadrado, invece, sta lavorando per recuperare la condizione. Un altro volto nuovo, Aebischer, fa il suo esordio in campo negli ultimi trenta minuti della partita. Il prossimo impegno per il Pisa sarà venerdì contro l’Ausburg, nel proseguo della tournée tedesca.