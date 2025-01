BAUSTElli: Concerti nei Palazzetti di Roma e Milano [Info e Biglietti]

I BAUSTELLE celebrano i 25 anni di carriera con due concerti-evento: il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 dicembre all’Unipol Forum di Assago (MI). Questo anniversario segna anche l’inizio di un nuovo capitolo musicale per la band, che il 4 aprile 2025 pubblicherà il nuovo album “EL GALACTICO”, anticipato dal singolo “SPOGLIAMI” (distribuito da BMG), già apprezzato sia dal pubblico che dalla critica per il suo sound solare e trasformativo.

Inoltre, i BAUSTELLE hanno organizzato l’EL GALACTICO FESTIVAL, il primo festival concepito e diretto dalla band, per festeggiare il loro traguardo. La manifestazione si svolgerà il 1° e 2 giugno 2025, con una lineup che include artisti come EMMA, NOLDENE, NEOPRIMITIVI, MATTEO BORDONE & DANIELA COLLU (Chiacchiere Live), PIERPAOLO DE SANCTIS (Four Flies Records DJ Set) il 1° giugno, e MARTA DEL GRANDI, DELICATONI, STEFANO NAZZI (Indagini) e BASSOLINO (Dj Set) il 2 giugno.

I concerti e il festival rappresentano un’importante occasione di incontro tra la band e i loro fan, simbolizzando un’epoca di novità e rinnovamento dopo un lungo percorso musicale. Non perdere l’occasione di assistere a questi eventi unici e di vedere dal vivo l’evoluzione di una delle band più significative della scena musicale italiana. I biglietti sono disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali. Seguendo i BAUSTELLE sui loro social, i fan possono rimanere aggiornati su tutte le novità relative all’album e agli eventi in programma.