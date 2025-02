BAUSTELLE “Una storia” il nuovo singolo [Scopri il video]

“Una storia” è il nuovo brano dei BAUSTELLE, che affronta le tematiche oscure dell’attualità attraverso la voce di un’adolescente coinvolta in un fatto di cronaca nera, documentato sui social. Francesco Bianconi descrive la canzone come una narrazione aperta, un mix di dolore e riflessione, dove la cronaca si trasforma in poesia, evidenziando la fragilità e brutalità del presente.

Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Pier Francesco Cari, presenta una ragazza che ascolta le storie raccontate dalla band, richiamando atmosfere degli anni ’60 in California. “Una storia” è il secondo singolo dall’album “EL GALACTICO”, in uscita il 4 aprile, già anticipato da “Spogliami”. La canzone è co-prodotta da Federico Nardelli e presenta un’orchestra d’archi di quaranta elementi, chitarre twang, cori e organi drammatici.

Per promuovere “EL GALACTICO”, i BAUSTELLE incontreranno i fan nelle Librerie Feltrinelli di diverse città italiane ad aprile. Inoltre, per celebrare i 25 anni di carriera, hanno organizzato l’”EL GALACTICO FESTIVAL”, un evento unico con una lineup che include vari artisti e DJ.

Il tour “EL GALACTICO SUMMER LIVE” si svolgerà tra giugno e agosto 2025, toccando diverse città italiane, tra cui Bologna, Genova e Palermo. Le date per il “BAUSTELLE PALA 25” includono concerti a Roma e Assago a dicembre 2025. Per ulteriori informazioni e biglietti, è possibile visitare i profili social della band.