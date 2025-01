BAUSTELLE “Spogliami”: Il Nuovo Singolo Che Precede l’Album “El Galactico”

“Spogliami” è il nuovo singolo dei Baustelle, che anticipa l’uscita del loro atteso album “El Galactico”, prevista per il 4 aprile. Il brano, che sarà pubblicato il 9 gennaio, segna un momento importante per la band, che celebra i 25 anni di carriera. In “Spogliami”, i Baustelle esplorano un sound solare ed elettrico, ispirato alla California degli anni ’60, e lo definiscono un inno al cambiamento e alla trasformazione.

Scritto da Francesco Bianconi, Diego Palazzo e Federico Nardelli, e prodotto da Nardelli e Bianconi, il brano riflette il desiderio di rottura e purificazione. Parla della volontà di diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che si è attualmente. Questo tema di ricerca di identità è ricorrente nei testi della band e rappresenta le motivazioni alla base della loro formazione. Bianconi esprime la sua attuale sensazione di disgusto e desiderio di spoliazione, accentuata dal difficile contesto storico attuale. Il messaggio di purificazione e liberazione dalle tossine che permea la canzone è aperto all’interpretazione dell’ascoltatore, che può identificarsi e dare significato alle proprie oppressioni.

L’album “El Galactico” è già disponibile in pre-order in edizione limitata in vinile colorato numerato e in versione CD. La band ha rivelato la copertina del vinile ed è previsto che l’artwork completo dell’album venga mostrato a breve.

Per celebrare il loro 25° anniversario, i Baustelle hanno organizzato l'”El Galactico Festival”, un evento che racconta la loro carriera e che è stato ideato, scritto e diretto dalla band stessa. Il festival si terrà il 1 e 2 giugno 2025 a Firenze, presso l’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale. La lineup include performance dei Baustelle e di altri artisti come Emma Nolde, Neoprimitivi, e molti altri.

Un trailer cinematografico, ispirato ai film di Nanni Moretti, è stato condiviso sui canali social della band per annunciare il festival. I biglietti per l’evento sono già disponibili. Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è possibile seguire i Baustelle sui loro profili social ufficiali.