Baunei, turismo sostenibile e accessi regolamentati alle cale

Baunei, nel cuore della Sardegna, è un modello di turismo sostenibile grazie alla gestione degli accessi alle sue famose cale, come Cala dei Gabbiani, Cala Mariolu e Cala Biriola. Per proteggere l’ambiente e garantire la sicurezza dei visitatori, è stato adottato un sistema di accessi contingentati. Questo approccio non solo preserva la bellezza naturale delle coste, ma supporta anche gli operatori turistici locali.

Il turismo a Baunei è potenziato da innovazioni tecnologiche. L’app “Cuore di Sardegna – Heart of Sardinia”, sviluppata da un’azienda informatica di Sassari, consente ai turisti di prenotare l’accesso alle cale e di pagare un contributo giornaliero, che viene poi confermato tramite un QR code scansionato dagli operatori a bordo. Inoltre, il sistema utilizza la connessione satellitare Starlink, permettendo un monitoraggio efficace dei flussi turistici e una gestione sostenibile delle visite, anche in aree remote.

La stagione turistica a Baunei inizia solitamente intorno a Pasqua, attirando escursionisti e appassionati di trekking. Negli ultimi anni, si è vista una crescita dei mesi di spalla come aprile e ottobre, mentre ad agosto si registra un lieve calo, riflettendo i cambiamenti nei comportamenti dei turisti. Il territorio sta dunque adattando i suoi servizi per valorizzare le attrazioni locali durante tutto l’anno.

Il sindaco Stefano Monni ha guidato l’implementazione di un sistema di allocazione dinamica delle quote di sbarco, che regola l’accesso alle cale per circa 100-120 operatori da diversi porti. Monni mette in evidenza l’importanza del dialogo e della collaborazione per garantire la sostenibilità nel turismo.