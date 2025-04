Battuta infelice di Alba Parietti su Lucarelli, che esplode: “Ignobile”

Durante l’ultima puntata di “La Vita In Diretta”, Alberto Matano ha discusso del matrimonio imminente tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Nel programma era presente Alba Parietti, che ha lanciato una battuta infelice riguardo alla differenza di età tra i due. Matano ha chiesto a Parietti di fare gli auguri, e lei ha risposto in modo provocatorio, sottolineando come Lorenzo, essendo più giovane, potrà beneficiare della pensione di reversibilità. Questa affermazione ha suscitato reazioni di sdegno su Twitter, con un utente che ha definito la battuta come squallida, e Lucarelli ha concordato etichettandola come “ignobile”.

Le tensioni tra le due donne si intensificano a due giorni dalle dichiarazioni di Alba in un altro programma, “Obbligo o Verità”, dove ha criticato Selvaggia per aver distorto le sue parole. Parietti ha chiarito di non aver mai attaccato Lucarelli in quanto giurata, ma di aver usato il termine “mitomane” per riferirsi a commenti personali che non attinenti alla competizione di ballo. Alba ha elogiato l’intelligenza di Selvaggia, ma ha aggiunto che questa viene usata principalmente per denigrare gli altri, suggerendo che potrebbe sfruttarla in modo più costruttivo. Queste dichiarazioni evidenziano un rapporto teso tra le due, caratterizzato da battute infelici e attacchi reciproci.