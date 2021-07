Quest’anno a Battiti Live c’erano proprio tutti, o quasi, perché tra i tantissimi pezzi estivi cantati sul palco del programma di Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri mancava quello di Pierpaolo Pretelli. In un’intervista rilasciata a Chi, l’ex velino ha spiegato che non lo vedremo nella trasmissione di Radio Norba.

“Se andrò a presentare il brano nel suo programma? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo. Io a Tale e Quale Show? Mi piacerebbe, aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti”.