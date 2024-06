Battiti Live, Ilary Blasi: “Non ce capisco nulla, me l’hanno scritto gli autori”

Un cambiamento netto di direzione rispetto alla conduzione di Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi a Battiti Live ha portato la sua genuinità e l’energia caotica che da sempre la contraddistingue. Dopo la particolare presentazione di Alvin e il botta e risposta con gli autori dietro le quinte, la conduttrice Mediaset ha anche scherzato con uno dei cantanti. Ilary dopo l’esibizione di Irama ha commentato: “Benvenuto! Come stai? Abbiamo sentito che tu in questo brano metti insieme, mischi, le sonorità orchestrali e quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché chiaramente io di ste cose non ce capisco nulla e me l’hanno scritto. Quindi è vera o no sta cosa?“.

In un panorama televisivo fatto di conduttori ingessati, rigore e la nuova ondata di giornalisti riciclati in ogni veste, viva la sincerità e le “gaffe” di Ilary, che oggi sono una boccata d’aria fresca.



“Poche ore poi sarà Battiti Live per tre sere consecutive, venerdì 21, sabato 22, domenica 23 giugno. A partire dalle ore 21 grande spettacolo su Banchina Seminario dove è stato montato un imponente palco sul quale, nelle tre serate, si esibiranno complessivamente sessanta artisti. Grande musica con una manifestazione che, a partire da luglio, sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata e sui canali Mediaset, e che venerdì, sabato e domenica, sarà trasmessa in diretta su RadioNorba TV, Canale 11 del digitale terrestre. Cosa che consentirà a chi non può uscire di casa o si trova fuori città di godere, comunque, dello spettacolo.

Giacomo Rossiello, assessore alla cultura e al marketing territoriale. “E’ davvero motivo di orgoglio, per me, come molfettese e come amministratore, essere riuscito ad avere a Molfetta, per tre date questo show per una vetrina di carattere nazionale, a cui si potrà assistere gratuitamente. E che verrà riproposto anche sulle reti Mediaset in prima serata. Una occasione che non potevamo lasciarci sfuggire. Una operazione di marketing territoriale di grande portata”

Tommaso Minervini, Sindaco: “Un fine giugno originale pieno di energia di giovani, di migliaia di persone che visiteranno questa città. Noi dobbiamo suscitare in queste persone la voglia di tornare e dobbiamo essere orgogliosi della nostra città che sta diventando un punto di riferimento a livello nazionale. Con questo fine giugno siamo coniugando la cultura, le attività, le energie locali con i grandi circuiti nazionali con questo show di Telenorba e Mediaset”.