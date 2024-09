Battiti Live, Elisabetta Gregoraci svela finalmente la verità sul suo addio

Elisabetta Gregoraci ha condotto per sette edizioni il programma musicale “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri, ma quest’anno il testimone è passato a Ilary Blasi e Alvin. I primi segnali di cambiamento si erano manifestati a febbraio, quando la Gregoraci, ospite di “Tv Talk”, ha dichiarato di non avere conferme riguardo alla sua situazione. A luglio, ha rivelato di non aver seguito la nuova edizione. Ha spiegato: “Emotivamente non ce l’ho fatta”, ma ha anche sottolineato quanto fosse stata per lei una bella esperienza, ricca di successi e bei ricordi, sia con i colleghi che con lo staff. Nonostante il cambio di conduzione, ha affermato di essere al momento coinvolta in nuovi progetti, inclusa una trasmissione sulla moda, ed è felice di tornare in Rai dopo un periodo trascorso a Mediaset.

In un’apparizione recente a “Storie di Donne al Bivio”, la Gregoraci ha espresso che, se avesse potuto decidere, avrebbe voluto continuare a condurre “Battiti Live” con Alan. Ha spiegato che il programma ha un posto speciale nel suo cuore e che la collaborazione con Alan era come una famiglia per lei. Ha dichiarato: “Sette anni sono tanti, ma avrei continuato ancora un po’”. Questo dimostra il forte legame che ha sviluppato con il programma e i suoi collaboratori nel corso degli anni.

Il passaggio di consegne da Elisabetta a Ilary non è stato causato dalla sua scelta di lasciare, ma da decisioni editoriali. Tuttavia, mentre i fan si abituano al nuovo format, la Gregoraci continua a riflettere positivamente sulla sua esperienza. Con in mente la nostalgia per i bei momenti trascorsi e il fortuito affetto per “Battiti Live”, è chiaro che la conduzione del programma rappresenta un capitolo significativo della sua carriera.

Attualmente, Elisabetta è concentrata su nuove opportunità, compresi progetti in ambito moda e televisivo, mentre il programma musicale continua a intrattenere il pubblico. Il “Battiti Live” di quest’anno è stato accolto con entusiasmo, segnando così il passaggio a una nuova era, senza però dimenticare il contributo di chi ha portato il programma al successo negli anni precedenti.